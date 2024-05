Il personaggio. Le parole di Arthur:: "Qui mi sento a casa. Ora voglio un trofeo»

Il primo gol in maglia viola è arrivato al momento giusto. Il brasiliano Arthur è il diciannovesimo marcatore stagionale della Fiorentina, che di fatto è una coperativa del gol. "Italiano mi chiede sempre di calciare - spiega il centrocampista brasiliano a fine gara -. Oggi ho calciato e sono contento: è andata bene. Il mister l’ho ringraziato perchè me lo chiede sempre e siamo tutti contenti per la vittoria. Devo migliorare tanto. Io sono più bravo a fare assist e in conduzione della palla. Diciamo che mezzo gol è di Italiano che mi chiede questo ogni giorno".

Condizione in crescita, nel momento più importante della stagione. "Mi sento bene. Devo ringraziare tutto lo staff medico perché mi trovo molto bene con loro. Questa è la stagione in cui ho avuto più minuti e sono contento perché venivo da un lungo infortunio".

Chiodo fisso, la finale. "Penso che tutti abbiamo voglia di vincere qualcosa e portare un trofeo di questa importanza a Firenze. Sarebbe bello per Joe e per i tifosi" E poi il futuro. "Il popolo viola mi ha abbracciato, la mia famiglia vive qui a Firenze. Sono cose troppo importanti per me. Mi sento a casa ma non dipende solo da me".

Alessandro Latini