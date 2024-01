Il premio. Italiano al top. Mister del mese per la Serie A

Vincenzo Italiano è stato nominato ’Coach of the Month“ dalla Lega Serie A per i risultati ottenuti nel mese di dicembre. Il premio gli sarà consegnato domenica nel pre partita di Fiorentina-Udinese.

"Nel mese di dicembre la Fiorentina ha saputo distinguersi per qualità di gioco, concretezza e organizzazione difensiva al punto di concedere una sola rete in 5 gare - ha dichiarato l’Ad della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Italiano è ormai una garanzia di calcio spettacolo. La Fiorentina, in piena corsa per un posto in Champions, è il risultato dell’ottimo lavoro del suo allenatore e della Società, che ha allestito una squadra competitiva". Italiano è la seconda volta che riceve il premio.