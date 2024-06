Il primo lustro della presidenza Usa. Tutto iniziò col "fast fast fast». I cinque anni dell’era Commisso

Se l’aspettava molto diversa la ricorrenza del suo primo lustro alla guida della Fiorentina, Rocco Commisso. Certo, far perdere l’ottimismo e il buon umore al numero uno viola è un esercizio difficile, eppure la stagione sportiva che è da poco terminata e che, con oggi, chiude un cerchio di cinque anni esatti dall’acquisto del club dalla famiglia Della Valle (era il 6 giugno 2019 quando a Milano, nello studio legale Bonelli-Erede, avvenne il tanto atteso closing) è stata per mister Mediacom di certo la più faticosa di tutte.

In termini di risultati sportivi mancati all’ultimo ma, soprattutto, di lacrime versate. Il 2024 è stato infatti l’anno in cui non soltanto la Fiorentina ha perso la sua terza finale di fila ma anche quello in cui se n’è andato Joe Barone, il braccio destro di Commisso nonché l’uomo che proprio cinque anni fa era stato artefice assieme al tycoon della ricostruzione della nuova Viola. Che adesso, dopo la fine del ciclo Italiano, si appresta a vivere una nuova era con Raffaele Palladino in panchina e la parola "ambizione" al centro di qualsiasi futura scelta.

In mezzo a un quinquennio di alti e bassi - culminati, però, con la terza qualificazione di fila all’Europa - restano i numeri che fin qui hanno visto protagonista l’operato di Commisso: circa 300 milioni di euro investiti nel parco giocatori e oltre 100 sul Viola Park, la nuova casa della Fiorentina inaugurata solo pochi mesi fa che dovrà essere il motore per un rilancio, oltre che nelle parole, anche nei fatti.

Andrea Giannattasio