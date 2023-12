Il problema Coppa d’Africa. L’Angola aspetta il sì di Nzola. Kouame chiamato in Nazionale

Continua il giallo relativo a Nzola e alla sua presenza (o meno) in Coppa d’Africa. Il classe 1996 è stato convocato dall’Angola ma non ha ancora dato una risposta alla sua nazionale. La convocazione era già arrivata domenica e ieri è stata ribadita dalla Confederazione africana. Nzola non ha ancora informato la Fiorentina su quello che succederà a gennaio, dunque resta da capire se effettivamente risponderà alla convocazione oppure no.

Ieri intanto è arrivata l’ufficialità relativa a Kouamé: il classe 1997 è stato preconvocato dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa. La Costa d’Avorio sarà il paese ospitante del torneo, di certo Kouamé e compagni vorranno fare bella figura e proveranno a fare molta strada. Su di lui nessun dubbio, al momento: la Fiorentina dovrà farne a meno per alcune settimane. Ale.Gue.