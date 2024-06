Il progetto lanciato dal club: i vincitori. "Cresciamo in viola». Festa con gli studenti

È andato alla classe 3ª ESA del liceo scientifico Leonardo Da Vinci il primo premio del progetto "Cresciamo in viola", iniziativa varata dalla Fiorentina giunta ormai al quarto anno e che ha visto svolgersi la cerimonia finale nella media room del Viola Park mercoledì scorso. Agli alunni della scuola superiore di Firenze è andato un riconoscimento per aver realizzato, nell’ambito di un percorso creato per diffondere nella scuola un utilizzo sano e consapevole della rete, un video dal titolo "Life is a videogame" che mostra gli effetti negativi della iperconnessione e della dipendenza da internet, con un particolare riferimento al fenomeno sociale ribattezzato "hikikomori", termine giapponese che significa "stare in disparte" e che viene utilizzato per indicare chi decide di ritirarsi dalla vita sociale evitando qualunque tipo di contatto diretto col mondo esterno.

La clip - premiata per la sua originalità ed il modo in cui è stata realizzata, ovvero con un mix di elementi cartoon, disegno e realtà - verrà proiettata all’inizio della prossima stagione sul maxischermo dello stadio Franchi. Una menzione speciale è andata anche alla classe 4ª CS del liceo scientifico Antonio Gramsci.

Nel corso dell’evento, al quale erano presenti 50 studenti e due rappresentanti del progetto "Chiavi della città" (di cui l’iniziativa "Cresciamo in viola" fa parte) e che è culminato con un tour del Viola Park, c’è stato anche un saluto da parte del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Tutto questo, come riflesso diretto di come la società viola sia e voglia essere sempre e più in contatto con le realtà cittadine.

Andrea Giannattasio