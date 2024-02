Il programma della squadra. Due giorni liberi per recuperare. Le incognite Arthur e Gonzalez

Due giorni liberi concessi alla squadra da Italiano dopo la rocambolesca sconfitta di Lecce. Giocatori liberi dunque ieri e oggi, con la ripresa dei lavori in programma domani al Viola Park. Una settimana piena di allenamenti per preparare il prossimo impegno, la sfida casalinga con il Frosinone, fissata per domenica alle 12.30. Per questa partita Italiano ritroverà Ikoné, reduce dalla squalifica, ma perderà un difensore centrale, ovvero Ranieri (squalificato, era diffidato contro il Lecce ed è stato ammonito). In questa settimana la Fiorentina proverà a recuperare Arthur, assente a Lecce a causa di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Gonzalez invece non è al meglio della condizione, anche se venerdì ha giocato circa 30 minuti.

Alessandro Guetta