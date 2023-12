Il programma della squadra. Gennaio, che intrecci. Il rebus Coppa Italia

Almeno le date adesso sono ufficiali. Nel complicato inserimento delle final four di Supercoppa nel calendario dei club italiani ieri la Lega Serie A ha messo un punto definitivo. Fiorentina e Napoli apriranno il mini torneo a Riyadh il 18 gennaio. Tutte le partite si giocheranno alle 20 italiane (le 22 in Arabia) al ‘Al-Awwal Park Stadium’. Il giorno dopo è prevista la sfida tra Inter e Lazio, mentre il 22 è in programma la finale. Gare secche, in caso di pari al 90’ sono previsti i calci di rigore.

Adesso il calendario della Fiorentina è davvero completo, anche se non è certo quando andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna. In ogni caso la sfida sarà al Franchi il 9 o il 10 gennaio (la Fiorentina, nel comunicato uscito ieri sui biglietti per la gara, parla di 9 gennaio alle 21 con data da confermare). Per il resto solo certezze, con altre due gare di campionato prima di volare in Arabia Saudita. Nel giorno dell’Epifania la squadra sarà di scena al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia col Sassuolo (ore 20.45). Poi – come già detto – l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia con il Bologna salvo dover subito pensare all’Udinese, in arrivo al ‘Franchi’ domenica 14 alle ore 18.

La parentesi Supercoppa farà slittare al giorno di San Valentino la sfida di campionato con lo stesso Bologna, ma una volta che i viola torneranno in Italia avranno subito un test complicato in casa con l’Inter. La sfida chiuderà un gennaio intenso, con cinque partite sicure più una sesta (l’eventuale finale di Supercoppa) da conquistare. Un mese importante che scivolerà via parallelo al mercato. Da una parte la possibilità di alzare un trofeo, dall’altra quella di rinforzare la rosa.

Alessandro Latini