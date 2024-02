Il provvedimento. Petardi in curva. Daspo a 4 tifosi

Daspo di 2 anni per quattro supporter della Fiorentina, che sono anche indagati, a vario titolo, per aver acceso torce e fatto esplodere un petardo all’interno della Curva Fiesole il 5 ottobre 2023 prima dell’inizio del match tra Fiorentina e il Ferencvaros di Conference League. La Digos ha individuato i presunti responsabili e il Daspo è scattato per fiorentini di età compresa tra i 17 e i 28 anni. La violazione dei divieti, per i quali è sempre ammesso ricorso, è punita con la reclusione da 1 anno a 3 anni e con una multa fino a 40.000 euro.