Il punto sull’attaccante. Kean, esami (bis) ok: obiettivo Conference

Le speranze che Moise Kean possa essere disponibile per la gara di dopodomani contro il Lecce si stanno esaurendo. A togliere ogni dubbio sarà oggi pomeriggio (alle 15.30) Raffaele Palladino, atteso in conferenza stampa, ma il fatto che l’attaccante abbia riposato negli ultimi due giorni e anche oggi non abbia in previsione di tornare al Viola Park per riprendere ad allenarsi fa pensare che le chance che il numero 20 possa rendersi disponibile per il match coi salentini sono ridotte al lumicino.

Per fortuna di Kean, tutti gli altri esami ai quali si è sottoposto anche nelle ultime ore a Firenze hanno dato esito negativo e non hanno evidenziato problematiche inerenti al trauma cranico accusato a Verona eppure lo staff medico viola è intenzionato ad utilizzare la massima cautela, che con tutta probabilità tornerà in campo giovedì 6 marzo ad Atene, contro il Panathinaikos.

Kean, in base al percorso di recupero che gli è stato creato, riprenderà gradualmente a lavorare sul campo solo nei prossimi giorni, con una fasciatura sopra l’arcata sopracciliare sinistra nello scontro con Dawidowicz.

A. Gian.