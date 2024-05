Il rebus è sulla mediana. Bonaventura ci prova. Mandragora l’alternativa

Il grande punto interrogativo della vigilia rimarrà tale fino a questa mattina, quando Jack Bonaventura si confronterà con lo staff medico e con Vincenzo Italiano. Di fatto sarà lui a decidere se scendere in campo o meno. Conteranno le sue sensazioni. Ed è l’unica indicazione ricavata dalle parole del tecnico alla vigilia. L’impressione però è che la Fiorentina l’abbia preparata senza il suo 5, almeno dal 1’. Jack dovrebbe così partire dalla panchina, con Arthur favorito per giocare accanto a Mandragora.

Fatta la mediana, il resto è intuibile. Italiano si affiderà ai suoi titolarissimi. Al bando le gerarchie, vero, ma ormai si è capito da tempo chi è stato designato per dare l’assalto al Club Brugge. Davanti a Terracciano ci saranno Dodo, Milenkovic, Quarta e Biraghi. Dubbi pochi, anche perché la candidatura di Ranieri è crollata dopo le recenti incertezze. A destra qualche speranza la coltiva Kayode, ma alla fine dovrebbe prevalere l’esperienza internazionale di Dodo.

Anche in attacco i giochi sembrano fatti. A destra agirà Nico Gonzalez, alla ricerca di una notte da top player come lo fu lo scorso anno a Basilea. Confermato Kouame a sinistra dopo l’infortunio che ha tolto di mezzo Sottil. L’asse centrale sarà composto da Beltran che agirà alle spalle di Belotti. Il Gallo si è sbloccato nella gara d’andata, è rimasto a lungo a riposo a Verona e sogna un’altra notte di quelle significative. L’obiettivo è raggiungere la finale di Atene, andarsela a giocare per il secondo anno consecutivo e provare - stavolta - ad alzare il trofeo. Con questi uomini, anche se poi saranno fondamentali pure i cambi. Duncan, Barak, lo stesso Bonaventura, soprattutto Nzola. E’ tornato in tempo per essere protagonista. Quel che è stata la stagione non conta più. Adesso contano solo le partite che rimangono. Da stasera in avanti.

Alessandro Latini