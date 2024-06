Il rinnovo dell’argentino. Dall’addio al contratto. Quarta fino al 2028: "Qui per vincere»

Nel calcio certe sliding doors hanno segnato destini e carriere. Prendete Martinez Quarta. La scorsa estate a un passo dal lasciare Firenze per andare al Betis Siviglia. Affitto disdetto, iscrizione a scuola dei figli non rinnovata. Accordo tra i club raggiunto, poi gli andalusi temporeggiano per la contemporanea cessione di Luiz Felipe in Arabia che non arriva in tempo. Classiche tessere del puzzle che non s’incastrano. Barone perde la pazienza e toglie il giocatore dal mercato. Morale della favola. Quarta si ritrova in viola, segna addirittura 8 gol e diventa fondamentale anche dall’altra parte del campo, quella non di sua competenza.

Il recente passato racconta di scetticismo intorno al rinnovo dell’argentino - pre convocato da Scaloni per la Copa America -. Si parla di una cessione imminente visto l’accordo in scadenza nel 2025. Niente di più sbagliato. Ieri la Fiorentina ha annunciato il suo rinnovo fino al 2028. Un contratto importante, che lo lega a Firenze nel momento cruciale della carriera.

Quarta ha appena compiuto 28 anni, è nel pieno della maturità calcistica ed è perfettamente inserito nel tessuto cittadino. I tre figli e la moglie si trovano benissimo in città, anche per questo Lucas ha deciso di legarsi quasi a vita alla Fiorentina. E magari chissà, a fine carriera ci sarà anche modo di tornare a giocare nel River Plate.

"Aspettavo il rinnovo da tempo - spiega l’argentino al sito ufficiale del club -, ne avevamo iniziato a parlare anche con Joe. E’ anche merito suo se è arrivata questa firma. Ormai sono qui da quattro anni, in una città a cui io e la mia famiglia siamo molto legati. Avrei voluto firmare questo rinnovo con la coppa sul tavolo, ma purtroppo è andata male".

Tante squadre interessate (si dice anche Juventus e Napoli oltre ad altre di campionati straneri), Quarta però non ha avuto dubbi. "Ho rinnovato perché la Fiorentina ha creduto in me fin dal primo giorno in cui sono arrivato. È una squadra in crescita e io voglio far parte di questa crescita. Adesso la sfida è riprendersi dalla botta che è stata subita ad Atene. Siamo tutti delusi perché ci tenevamo tanto a vincere la coppa. È stato un percorso bellissimo e ci meritavamo un epilogo diverso, sia noi che i nostri tifosi. Oggi le promesse non servono a niente, ma cercheremo di rifarci il prossimo anno. Il mio sogno è quello di portare la Fiorentina ad alti livelli e di riuscire a vincere un trofeo". E adesso di tempo per farcela ne ha davvero tanto visto che con il prolungamento, se non ci saranno ulteriori ripensamenti, Quarta resterà a Firenze fino a 32 anni compiuti, per un totale di otto anni consecutivi in maglia viola .

Alessandro Latini