Il ritorno del campionato. Domani tocca già al Verona. Ma il calendario ci sorride: in cinque gare nessuna big

Non c’è tempo di riposare per la Fiorentina di Italiano, già ieri infatti la squadra è scesa in campo al Viola Park nel primo pomeriggio per iniziare a preparare la sfida di domani contro l’Hellas Verona, fischio d’inizio alle 15 al Franchi. Lavoro defaticante per chi è sceso in campo giovedì a Budapest, allenamento regolare per gli altri calciatori. Il tour de force viola continua e non conosce pause, a maggior ragione quest’anno, dato che il calendario della Serie A prevede partite anche nel periodo natalizio e la prossima sosta per le nazionali sarà a marzo. Quella contro i gialloblù di Baroni sarà una sfida molto importante per la Fiorentina, reduce in campionato da quattro punti nelle ultime due partite (vittoria contro la Salernitana e pari contro la Roma) e a caccia di tre punti preziosi che le permetterebbero di continuare al meglio la rincorsa ad un posto valevole per l’accesso alla prossima Champions League. Peraltro l’Italia non ha perso neanche una squadra in Europa in questa fase a gironi, un’ottima notizia per il ranking Uefa, perché così aumentano le possibilità che il quinto posto valga l’accesso alla coppa continentale più prestigiosa.

Il calendario sorride alla Fiorentina, perché dopo il Verona la squadra di Italiano dovrà affrontare il Monza in trasferta (22 dicembre) e il Torino in casa (29 dicembre), con queste due partite i viola chiuderanno l’anno solare 2023. Il 2024 invece inizierà con la trasferta contro il Sassuolo, poi i quarti di Coppa Italia (con una tra Inter e Bologna), la sfida al Franchi con l’Udinese (prima gara del girone di ritorno) e la complicata trasferta a Bologna. Fatto sta che nelle prossime cinque partite di campionato la Fiorentina non affronterà nessuna "grande" tradizionale, anche se di certo queste sfide nasconderanno molte insidie e andranno affrontate nel migliore dei modi.

Alessandro Guetta