Il tifoso viola morto in un incidente stradale. Primo memorial Marco Pezzati: "Merenda» per sempre con noi

Si è svolto a Signa, allo stadio Del Bisenzio, il primo Memorial dedicato al tifoso viola Marco Pezzati (soprannominato "Merenda") deceduto il 22 febbraio in un incidente stradale avvenuto in provincia di Catanzaro. Alla presenza della famiglia Pezzati, è andata in scena un’amichevole tra i tifosi della Curva Fiesole che con Marco condividevano una solida amicizia e alcuni tra gli ex compagni di squadra di "Merenda" che nel corso della sua esistenza è stato anche giocatore di calcio, arrivando a vestire in più avventure in Serie D le maglie di Scandicci, Sangiovannese, Verbania (club dove ha militato assieme a Federico Gatti, attuale difensore della Juventus), Ponsacco e San Luca. Nel corso dell’evento è stata organizzata una raccolta fondi il cui ricavato è stato interamente devoluto alla famiglia Pezzati.

A.Gian.