Il Torneo di Viareggio. Under 18, eliminazione beffa. Il Mavlon segna e passa al 93’

Finale più amaro per dire addio al Torneo di Viareggio non ci poteva essere. L’Under 18 è stata infatti costretta a dire addio alla Coppa Carnevale a pochi istanti dai calci di rigore contro il Mavlon, in virtù del gol del 3-2 subìto al 93’ dell’ottavo di finale che ha spalancato le porte dei quarti alla formazione nigeriana. Una beffa per Cuomo e compagni che, sotto di due gol all’ora di gioco (doppietta di Agada), sono riusciti - dopo aver fallito un penalty con Puzzoli - prima a dimezzare lo svantaggio con Maiorana e poi a trovare il punto del 2-2 con un siluro di Deli al 90’. In pieno recupero però la beffa: palla persa sulla trequarti e tris personale di Agada che ha condannato i viola.

Oggi, intanto, alle 18, al Tre Fontane di Roma, la Primavera sfiderà i giallorossi nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (si ripartirà dal 3-1 ottenuto dalla squadra di Galloppa al Viola Park). In campo anche il terzino Niccolò Fortini, che ieri ha siglato il primo contratto da professionista, rinnovando fino al 2027.

A.Gian.