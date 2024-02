Il tour de force decisivo. Cinque gare in 20 giorni. Ora non bisogna mollare

Venti giorni per scrivere il proprio destino. In campionato e in Conference League. La Fiorentina entra così nel periodo più delicato della sua stagione, quello nel quale ricomincia anche la campagna europea. Tre sfide di campionato e le due contro il Maccabi Haifa diranno molto su quel che sarà il percorso disegnato dalla Fiorentina per la volata finale della stagione. Periodo da circoscrivere alla sosta di metà marzo per gli impegni della Nazionale. Lì i ragazzi di Italiano potranno tirare il fiato e prepararsi ad un altro tour de force (con tanto di doppia semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta), ma a quella sosta il gruppo deve arrivarci bene. Gennaio fu complicato anche lo scorso anno. Ma da metà febbraio in poi la Fiorentina si trasformò in un rullo compressore. E’ quel che serve anche adesso.

All’orizzonte solo scontri diretti. Si sapeva da mesi che il calendario sarebbe stato una sorta di cronoscalata. Ma proprio perché si tratta di sfide con concorrenti alla zona europea possono valere anche più dei consueti tre punti. Per gli altri, certo, ma anche per la Fiorentina. A cominciare dal Torino (sabato sera) per proseguire con la Roma che arriverà al Franchi domenica 10 marzo (20.45). E poi l’Atalanta, con i viola di scena a Bergamo il 17 marzo alle 18. In mezzo la doppia sfida al Maccabi Haifa (a Budapest il 7 marzo alle 21, ritorno a Firenze il 14 alle 18.45). Sorteggio benevolo, non approdare ai quarti di finale sarebbe un peccato. E quelli congestionerebbero ancor di più il periodo a cavallo di metà aprile. Ma la Fiorentina ha in testa di arrivare fino ad Atene, attraverso quell’imbuto dovrà necessariamente passarci.

Alessandro Latini