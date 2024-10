Il trequartista gigliato. Colpani senza più la polvere: "Faremo una grande partita»

I gol a Lecce sono stati un propellente doppio per aumentare la fiducia nei propri mezze e la consapevolezza che il percorso in trapreso è quello giusto. Andrea Colpani è soddisfatto e non lo nasconde: "Sono contento per essermi sbloccato e di essere tolto un po di ’polvere’ a livello realizzativo. Affrontiamo una squadra forte, davanti hanno molta qualità. Ci aspettiamo una gara difficile e dobbiamo essere bravi come a Lecce. Dobbiamo fare bene per atteggiamento e sono sicuro che faremo una grande gara".