Il "violazzurro». La verità di Jack:: "Vincenzo Italiano mi ha dato stabilità»

"Quando si gode della fiducia totale di allenatore e società tutto diventa più facile. Forse sono maturato un pò più tardi rispetto al solito ma va bene così. Giocare tre anni con Italiano mi ha dato stabilità e contribuito alla mia crescita. Il calcio poi cambia in fretta e bisogna adattarsi velocemente". Parole e firma in calce di Jack Bonaventura, azzurro a 34 anni, leader silenzioso della Fiorentina. In Nazionale, con lui, c’è anche capitan Biraghi, altro leader, altro professionista vero. Ma è Jack che dal ritiro ha preso la parola per parlare di Italia e Fiorentina.

"La Nazionale? ci aspettano due gare toste, sarà importante partire forte contro la Macedonia e dare subito un segnale sfruttando le nostre qualità. Non saranno una passeggiata, siamo obbligati a vincere il che non è mai semplice e a fare due grandi prestazioni, c’è bisogno di questo" ha continuato il centrocampista violazzurro. A 34 anni Bonaventura prova ancora emozione alla vigilia delle partite, figurarsi aspettando le prossime due. "Mi succede di essere emozionato sia con la mia squadra sia in nazionale. In azzurro poi è ancora tutto più forte, specie quando parte l’inno. In campo dovremmo prendere decisioni giuste e rapide e questo si può fare solo se siamo liberi mentalmente".