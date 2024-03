In mediana torna Duncan. E Dodo è tra i convocati

Centocinquantanove giorni. Tanto Dodo ha dovuto attendere prima di poter tornare tra i convocati della prima squadra, a oltre cinque mesi dalla lesione al legamento crociato destro che lo ha messo ko tutta la prima parte di stagione. L’annata del terzino brasiliano ripartirà oggi da Torino, dove l’ex Shakhtar si accomoderà in panchina dopo i 60’ di lunedì giocati con la Primavera, che presto darà spazio anche a Castrovilli. Per il match contro i granata mancheranno all’appello sia Christensen che, soprattutto, Martinez Quarta e Kouame: l’argentino, alle prese nei giorni scorsi con una colica, è stato dimesso giovedì dall’ospedale al termine di un ricovero durato ben quattro giorni ma presto riprenderà ad allenarsi in gruppo, mentre l’ivoriano - gravato dai postumi della malaria - effettuerà nel corso della prossima settimana i controlli programmati per poter ottenere l’idoneità agonistica necessaria per riprendere gli allenamenti. Per rivedere l’ex Genoa in campo, complici anche le fatiche della Coppa d’Africa a gennaio, servirà invece un po’ più di tempo.

Al di là di queste assenze, non sono pochi i dubbi di formazione che affollano la mente di Vincenzo Italiano che questa sera contro l’undici di Juric inaugurerà un ciclo di cinque gare che si snoderanno in appena sedici giorni. L’enigma più grande riguarda Belotti: giusto continuare a puntare sulla verve del Gallo (specie perché grande ex della gara) oppure meglio dare spazio al più fresco Nzola, che non parte titolare da un mese esatto? Ad oggi l’azzurro è in vantaggio ma non sono esclusi ribaltoni. Per il resto della formazione, le scelte di difesa e mediana sembrano già fatte: Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi presidieranno la retroguardia davanti a Terracciano, con Arthur e uno tra Duncan e Mandragora (favorito il senegalese) in mezzo e il terzetto sulla trequarti che dovrebbe essere composto da Ikoné e Nico sugli esterni, oltre a Beltran perno centrale.

Andrea Giannattasio