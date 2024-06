In nazionale. Barak con la fascia: gol e concretezza. La Repubblica Ceca travolge Malta 7-1

Scorpacciata di gol in amichevole per la Repubblica Ceca di Antonin Barak, che ha battuto Malta per 7-1 in un match di preparazione agli Europei. Il centrocampista della Fiorentina ha giocato titolare con la fascia di capitano al braccio ed è stato l’autore del gol, su rigore, che ha sbloccato la gara dopo soli sei minuti di gioco. Barak è rimasto in campo poco meno di un’ora.

La Repubblica Ceca ha in calendario un’altra amichevole lunedì sera contro la Macedonia del Nord, poi esordirà a Euro24 il 18 giugno contro il Portogallo. Nel girone di Barak e compagni anche la Georgia (22 giugno) e la Turchia (mercoledì 23). Prima l’Europeo per ‘Tony’, poi anche lui dovrà pensare al futuro. E sulla permanenza in viola sarà decisivo il giudizio di Palladino.