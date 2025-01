Intreccio Luiz Henrique. La chiave è sempre Ikone. Per Jorko resta solo il Paris. Pongracic-Bologna, si può

Diciassette giorni al gong finale del calciomercato invernale. E a ben vedere saranno i più intensi per la Fiorentina. Vero che fin qui Pradè e Goretti hanno ceduto Quarta e accolto la coppia Valentini-Folorunsho, ma è evidente che il più debba essere fatto sia in entrata che in uscita.

Il discorso Luiz Henrique è lo stesso da giorni. La Fiorentina si è data tempo (giorno più giorno meno) entro questo weekend per attendere una risposta ufficiale dal Botafogo. I dirigenti viola però sono consapevoli che i 20 milioni più bonus offerti nelle scorse settimane non basteranno. Alzare la proposta, eventualmente, si potrebbe solo a patto di cedere Ikoné a titolo definitivo e racimolarne qualcosa da investire sul brasiliano. La pista più credibile per l’addio di Jorko è quella del Paris Fc, club dove gioca l’amico Maxime Lopez. Sarebbero sei mesi in Ligue 2, ma con la prospettiva di una promozione a portata di mano. Scenario non escluso a priori dall’esterno viola, di certo non facilissimo da convincere a lasciare Firenze. Ne sa qualcosa Daniele Pradè dalla scorsa estate.

In standby anche il discorso Pablo Marì, anche se la sensazione è che in difesa qualcosa possa accadere. Magari più avanti nel corso dei giorni, ma rimane una stretta di mano virtuale con il difensore spagnolo in scadenza col Monza. In bilico per fargli posto i due argentini, Moreno e Valentini, ma anche Pongracic. Nonostante una prima parte di stagione complicata gli estimatori non mancano al croato. Ovviamente per un prestito, che la Fiorentina potrebbe anche valutare per provare a rilanciarlo in vista della prossima stagione. Il Bologna si è informato nei giorni scorsi, ma è fondamentale in tal senso l’uscita di Erlic. Così come quella di Lykogiannis per accogliere Biraghi.

A bagnomaria rimane anche Dennis Man, logicamente legato a doppio filo all’affare Henrique. L’esterno del Parma gradirebbe eccome il trasferimento in viola e trovare un accordo sullo stipendio non sarebbe un problema. Parma che chiede 15 milioni. Fiorentina lo valuta qualcosa in meno, ma alla fine un accordo si troverebbe anche con i ducali.

Ieri si è tornati a parlare del Brentford come club in vantaggio nella corsa a Kayode, ma ancora offerte concrete al Viola Park non ne sono arrivate. Infine lo scambio, ancora assolutamente in piedi, tra Sanabria e Kouame col Torino. Si stanno limando le piccole differenze sugli ingaggi dei due calciatori, in ogni caso la fumata bianca dovrebbe arrivare dopo la partita di domani al Franchi. Occasione per i dirigenti di incontrarsi per chiudere.

Alessandro Latini