Ippica. Trotto show al Meli. Dafne di Poggio fa il vuoto e vince

Dafne di Poggio si fa bella all’Ippodromo Cesare Meli di Firenze nel Premio Pettirosso (montepremi euro 3.410), riservato ai 5 e 6 anni sui 1600 metri. La splendida neo anziana Dafne di Poggio, in coppia col trainer Massimo Barbini, ha dato prova del suo valore azzerando il limite di 1.14.6 in un eloquente 1.12.7. La portacolori della Scuderia Mistero va subito al comando in 13.3 per imporre un’andatura sostenuta fino al km, poi apre i carburatori con due frazioni violente in 14.3 e 13.3 sulla piegata conclusiva. In arrivo Dafne di Poggio, rampolla di Nunzio e Zagara di Poggio, si distende in 14.9, vincendo con margine in 1.12.7. Demetra Jvs con Ferrante a sorpresa conquista in 1.13.3 la piazza d’onore su Dinamite e Drumm. Dafne di Poggio, giunta alla sesta vittoria in 14 uscite, pagava euro 1,44 da favorita. Oggi all’ippodromo Meli ddalle ore 14,35 si svolgerà un interessante convegno di sette corse al trotto, caratterizzato da 64 partenti.

F. Que.