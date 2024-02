Italiano cerca il riscatto. "Ora dobbiamo correre. Belotti? E’ molto carico»

Riprendere a correre, perché le altre non aspettano. Vincenzo Italiano non ha dubbi, servono i tre punti a Lecce. "Stiamo bene, abbiamo lavorato al meglio cercando di preparare questa partita tosta e complicata. Il Lecce in casa va forte spinto dal pubblico. Dovremo curare i dettagli perché vogliamo muovere la classifica: siamo un po’ fermi da tre partite e bisogna ricominciare a correre anche noi". Nel motore un Belotti in più. Mister Italiano si dimostra soddisfatto dell’arrivo del ‘Gallo’. "Il ragazzo è carico, felice di essere arrivato qui da noi. Ha qualità per darci una grossa mano. La cosa positiva è l’entusiasmo che ha mostrato per essere qui. E’ un professionista serio, abituato a lavorare. Sono contento del suo arrivo".

La testa però è sempre lì, ben piantata sulla partita di questa sera. "Sarebbe importante vincere, nel girone di ritorno il cammino è sempre diverso. Se vuoi raggiungere gli obiettivi devi avere continuità. Vogliamo stare in quelle posizioni di alta classifica, lavorando forte e cercando di prepararci sempre al meglio".

Su cosa farà la differenza in zona Europa a fine stagione, Italiano non ha dubbi. "La continuità dei risultati, le prestazioni di un certo livello. Ci saranno situazioni di vantaggio che dovremo sfruttare. Unendo queste componenti potremo arrivare in alto. Noi lavoriamo tutte le settimane per essere al top, anche se in Serie A è giusto rispettare tutti gli avversari. Non ci sono più squadre facili da affrontare".

Infine una riflessione su quel che è stato domenica scorsa contro l’Inter. A distanza di giorni prevale la rabbia per non aver ottenuto punti o la soddisfazione per aver messo in difficoltà la squadra più forte del campionato? Italiano accenna un mezzo sorriso, ci ha ripensato tutta la settimana. "A parer mio abbiamo fatto un’ottima gara, sul piano fisico e su quello tecnico. Siamo riusciti a giocare bene proponendo situazioni di pericolo. Non siamo stati bravi a concludere, è vero, ma la prestazione mi è piaciuta. Quella rimane e dobbiamo ripartire da lì anche perché la base è buona: ho fatto i complimenti ai ragazzi per la partita di domenica".

Alessandro Latini