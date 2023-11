Italiano chiede il riscatto: "Voglio gioco e vittoria"

Archiviare la trasferta di Leskovac prendendosi i tre punti e il primato solitario nel girone. Nella testa del tecnico della Fiorentina quella partita serviva solo per questo duplice scopo. Ricercare altro non sarebbe giusto. Il test vero è quello di oggi, quando al Franchi arriverà un Bologna reduce da undici risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Vincere, certo, aiuta. Vincenzo Italiano parte da qui nell’analisi della vigilia. "Vincere è utile come lo è stato in passato. Siamo sempre riusciti a reagire e lo abbiamo fatto anche in questa occasione. Dobbiamo però archiviare la Conference, dove siamo riusciti a ribaltare un po’ l’inizio che ci vedeva in ritardo in classifica. Adesso concentriamoci sul campionato: questo turno ci propone un avversario importante. Dopo tre sconfitte dobbiamo continuare a ricercare punti per la nostra classifica. Vogliamo una prestazione importante".

A proposito del Bologna, Italiano ha parole al miele per i rossoblu di Thiago Motta. "Il Bologna è una tra le squadre rivelazione, sta facendo davvero bene e quindi complimenti al loro allenatore. E’ una squadra che propone calcio, gioca compatta e riparte velocemente. È molto temibile, è in fiducia, sta bene. Per noi sarà una partita difficile, ma il nostro intento è fare una gara da squadra vera. Dobbiamo fare tutti di più perché ci servono punti". In campo non ci sarà Beltran.

Italiano fa la conta dei disponibili. "Lucas non ce la fa a scendere in campo. Ieri ha provato ma ha ancora dolore. Kayode e gli altri non li recupereremo. Valuteremo le condizioni di Mandragora, ha provato in rifinitura ma decidiamo a ridosso della partita. Poi ci siamo tutti, carichi e vogliosi di ricominciare a correre in campionato perché è troppo importante".

Oggi la squadra potrà contare anche sul ritorno dei ragazzi della Curva Fiesole. "L’ho sempre detto e lo confermo. Sono il nostro dodicesimo uomo - conclude Italiano -. Ci sono mancati tantissimo con la Juventus. So di cosa sono capaci quando ci trascinano con il loro supporto. Ci stanno vicini fino al 95’, in questo derby avremo sicuramente una spinta ulteriore".

Alessandro Latini