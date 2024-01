Italiano: "Poco incisivi, complimenti al Napoli. La fobia dei rigori va bloccata"

Firenze, 18 gennaio 2024 - Grande amarezza nel clan viola per la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli. Un 3-0 maturato soltanto nei minuti finali, ma la Fiorentina ha fatto una brutta partita. Episodio cruciale il rigore sbagliato da Ikoné in chiusura di primo tempo. Queste le parole del tecnico viola, Vincenzo Italiano. "Complimenti al Napoli per aver preparato questa partita che ci ha sorpreso. Questo sistema lo sappiamo affrontare, avevamo in pugno la partita e abbiamo sbagliato il rigore per sistemare tutto. Poi ci siamo sbilanciati, abbiamo commesso due errori e la partita si è chiusa".

Cosa è successo sul rigore?

"Ikoné si ferma sempre a batterli, se lo è conquistato e aveva la fiducia per batterlo. Nel momento in cui fai quella giocata e ti senti di far gol non si può togliergli la palla. Questa fobia dei rigori va bloccata immediatamente. A parte Nico, gli altri stanno sbagliando e stiamo perdendo le partite".

Ritmi troppo lenti? Cosa salva da questa partita?

"Non salvo niente, l'unico obiettivo era quello di superare questa semifinale e ne avevamo la possibilità. Dovevamo alzare un po' i ritmi, il Napoli pensava solo a ripartire. Sta un po' tornando la sterilità vista in precedenza. Se andiamo sotto poi la partita si complica. La perdiamo, ma fino al minuto 84 ci credevo, potevamo pareggiarla con un guizzo".

Poteva essere migliore un modulo a specchio?

"Col Bologna avevamo qualche assenza, l'avevamo preparato in un allenamento per essere più presenti sugli esterni. Oggi lì non abbiamo sofferto, quel modulo lo usiamo quando siamo in difficoltà. Oggi avevamo ricambi e gente che poteva cambiare la partita. Siamo stati poco incisivi, mi dispiace. La perdiamo con il palo di Quarta e la rete annullata a Beltran".

Alessandro Latini