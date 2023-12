Fiorentina, Italiano: "Guai a sottovalutare il Parma. Ci teniamo tanto a passare il turno"

Firenze, 5 dicembre 2023 – Campionato, Conference League e adesso anche Coppa Italia. La Fiorentina è pronta al debutto nella terza competizione stagionale contro il Parma, atteso al 'Franchi' per gli Ottavi di Finale della competizione. Mister Vincenzo Italiano presenta la gara, partendo dal record storico stabilito dal club, con i 102 gol segnati nell'anno solare: "Dà tanta soddisfazione questo record, è una gioia enorme. Sapevamo di poter lasciare il segno. Siccome tanti altri record non li abbiamo ottenuti, ci tenevamo a fare questo. In alcune partite ci siamo inceppati, volevamo tornare a far gol per vincere le partite e per raggiungere questo traguardo. Abbiamo ancora tante partite per aggiungere reti a questo anno solare. Il primo pensiero è quello di vincere le partite, altro ben venga". Quinti in campionato, girone di Conference League superato. Si aspettava una stagione così? "Ho fatto anche i complimenti ai ragazzi per la reazione dopo il periodo negativo a livello di risultati. Abbiamo questa qualità, riusciamo a reagire nelle difficoltà. Bisogna continuare, serve equilibrio per ottenere sempre il massimo. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, abbiamo tanti impegni e dobbiamo affrontarli tutti con la massima attenzione: in questo modo possiamo dare fastidio a chiunque". Torna la Coppa Italia, al Franchi arriva il Parma. Quanta voglia di rivincita avete per la finale dello scorso anno? "Intanto è una competizione alla quale teniamo a superare il turno. Queste partite vanno onorate e giocate con grande spirito. La finale ci ha lasciato grande amaro in bocca, però è bello sognare. Noi vogliamo avere continuità di risultati, faremo tutto il possibile per vincere". Che partita si aspetta? "Se non la prepariamo bene avremo grosse difficoltà. Ne abbiamo parlato con i ragazzi, va preparata molto bene perché le insidie sono dietro l'angolo. Il Parma sta facendo bene in B, ha giocatori di categoria superiore ed entusiasmo. Queste squadre sono sempre temibili". Dobbiamo aspettarci delle rotazioni di formazione? "Abbiamo giocato giovedì in coppa, domenica alle 15 in campionato. Rigiochiamo di mercoledì e i giorni per recuperare non sono tanti. E' l'unico problema, ma ci siamo abituati e abbiamo capito come recuperare in fretta. Vedremo di capire come mettere in difficoltà questo Parma. Come dico sempre i primi undici devono dare il massimo, poi abbiamo gente che può entrare ed essere decisiva come sta accadendo ultimamente". Alessandro Latini