Italiano non si fida e detta la ricetta anti Toro: "Replicare l’intensità vista contro la Lazio"

Parola d’ordine, continuità. Stavolta più che mai. Vincenzo Italiano ha martellato il gruppo da mercoledì scorso, quando sono ripresi i lavori dopo la vittoria contro la Lazio. Il tecnico chiede ai suoi di salire un ulteriore gradino dopo la bella prova di lunedì. "La continuità adesso è l’unica cosa che conta, è un problema che non siamo riusciti a risolvere. Non l’abbiamo ottenuta con costanza o comunque è sempre stato faticoso ottenerla. Abbiamo lavorato per dare valore alla vittoria contro la Lazio a livello di prestazione e atteggiamento. Sappiamo che attraverso quanto fatto vedere nell’ultima gara si può ottenere il massimo in ogni partita". Sarà una battaglia soprattutto a livello fisico, con il Torino che aggredisce alto uomo su uomo. "Lo confermo. Con loro sono partite difficili per il modo che hanno di interpretare le gare, per come sviluppano e aggrediscono. Sappiamo cosa troveremo, qual è la loro idea e filosofia. Cercheremo di controbattere sapendo che sarà una partita dispendiosa dove dovremo andare davvero forte. Ci saranno ritmi altissimi e l’intensità sarà su livelli elevati: bisogna essere pronti".

Italiano si fida dei suoi, quel che ha visto lunedì sera gli è piaciuto parecchio. "Ho parlato con i ragazzi. Quando approcciamo con questa qualità si può uscire con una prestazione come quella contro la Lazio. Furore, approccio, qualità, è così che si mettono in difficoltà gli avversari e si ottengono le vittorie. Dobbiamo ricercare questo da qui alla fine, iniziando dal Torino e proseguendo perché non manca tanto e questa applicazione può fare la differenza". Rotazioni ce ne saranno, ma non esasperate. Per il tecnico viola l’impegno europeo può ancora attendere. "Avendo avuto tempo per prepararla e giorni per recuperare energie ci dobbiamo concentrare su questo primo impegno che per noi è fondamentale, per la nostra classifica, per quello che può essere un obiettivo che abbiamo in campionato. Concentrazione massima, poi penseremo agli altri impegni tra cui la Conference, sapete che ci teniamo ad affrontarla con la massima attenzione".

Infine una bella notizia, il ritorno fra i convocati di Dodo. "Torna con noi, siamo contenti del percorso che sta facendo. Pian piano cresce di condizione e mentalmente sembra libero. Starà con la squadra e ricomincerà ad assaporare il clima delle partite che contano: di questo ne siamo contentissimi".

Alessandro Latini