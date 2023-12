Italiano può sorridere. "Una grande reazione. Come quella di Nzola»

Dopo il ko contro il Milan le tre gare successive (Conference, campionato e Coppa Italia) sarebbero state una sorta di spartiacque della stagione e la Fiorentina ha completato il trittico con un successo sofferto, certo, ma alla fine meritato. Parma domato ai calci di rigore, con brivido, sofferenza e anche lucida determinazione. Forse la notizia migliore per Italiano è aver ritrovato finalmente Nzola. Ci vorranno riprove, certo, ma il gol del centravanti ha scosso la Fiorentina dando il via alla rimonta che sembrava una salita impervia e nascosta da una coltre di nubi. La girata dell’ex Spazia ha spazzato via tutti i timori e fatto rialzare la testa alla Fiorentina

Lo sa bene Italiano che si tiene strette tante cose di questa serata, cercando di risolvere ciò che non è andato: "Mi serviva una reazione dopo il primo tempo non solo di Nzola, ma anche di altri – ha detto il mister viola –. Sono contento perchè ha reagito, ha fatto gol che gli mancava da tanto tempo. Siamo riusciti a passare il turno rimettendo in piedi dopo un brutto primo tempo". Italiano celebra così il passaggio del turno, faticoso dopo un primo tempo sballato. "Una volta andato in vantaggio – prosegue – il Parma si è chiuso e ripartiva, e non trovavamo spazi. Poi trovando i palloni in verticale per le punte siamo riusciti a riprendere la gara". Già, le punte. Stavolta due, con anche l’ingresso di Beltran durante la ripresa: "Entrambi sanno che quando si può forzare le partite. Da qui in avanti questa situazione ci può tornare utile, soprattutto se continuiamo così". Un’apertura vera e propria a questa soluzione tattica da utilizzare non solo in casi di emergenza, ma anche come possibile scelta in avvio di gara. "Attaccano palla, creano superiorità numerica e possono mettere in difficoltà gli avversari. Stavolta li ho utilizzati più vicini, ma Beltran ha qualità anche per giocare dietro". Insomma, può darsi che sia nata una nuova opzione Fiorentina. Tornerà utile.