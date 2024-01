Italiano, una partita a scacchi contro Dionisi. "E adesso continuità. Senza mollare mai»

Vincenzo Italiano non chiede regali al 2024, spera solo di continuare a vedere la Fiorentina con quello spirito così combattivo che l’ha portata fino al quarto posto. "Voglio solo continuare con questa mentalità, avendo tutti l’obiettivo di sudare la maglia e uscire dal campo a testa alta. In questo momento siamo dentro a tutte le competizioni, vanno onorate come abbiamo sempre fatto".

A cominciare dal campionato. Sassuolo in difficoltà, vero, ma attenzione ai suoi calciatori di qualità. "È una delle squadre che verrà fuori nel ritorno. È un po’ in difficoltà ma in casa mette in crisi tutti. Nella sua rosa ha qualità, specialmente in attacco dove sono molto pericolosi. Dobbiamo affrontare la partita nel modo giusto, dando continuità ai risultati. Il Sassuolo va rispettato: ci dobbiamo aiutare in entrambe le fasi perché sarà una partita tosta".

Quello di stasera sarà solo il primo impegno di una lunga serie. "Abbiamo un gennaio ricco di impegni importanti, con partite molto difficili e obiettivi stagionali che cercheremo di tener vivi: la Coppa Italia, la Supercoppa e il campionato. Siamo ancora protagonisti su tutti i fronti, non dobbiamo abbassare la guardia perché questa attenzione che ci sta portando grandi risultati".

Alessandro Latini