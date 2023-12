Italiano va all’attacco. "Grandissima ripresa. E’ una vittoria corale»

Meno indiavolato del solito sulla linea laterale, forse per non dare ulteriore peso a una sfida che vista a posteriori ha avuto un peso specifico altissimo per il futuro in Conference, e per il presente. Ma quando c’è stato bisogno di alzare la voce per l’arbitraggio - ma prima o poi anche in questa competizione ci saranno fischietti all’altezza? – Italiano non si è tirato indietro. Anzi. E alla fine ha esultato, giustamente per una vittoria che la Fiorentina ha ripreso con la forza dei nervi e dei singoli. Su tutti Nico. Ma anche Kayode che nella ripresa è entrato dalla panchina nel modo che ogni allenatore sogna: "Mettere insieme Mina, Kayode, dall’inizio con pochi minuti sulle gambe non me la sono sentita – la confessione di Italiano –. Ho preferito mettere Kayode a partita in corso: era una strategia preparata. Va comunque ringraziato Parisi".

E sulla partita Italiano la rilegge così, riannodando le situazioni, dividendo in due la sfida. E proprio dalla ripresa parte il mister: ""Abbiamo giocato un grandissimo secondo tempo", la conferma. E la metamorfosi la spiega anche così: "All’intervallo abbiamo detto che stavamo lasciando qualche situazione di troppo agli avversari anche se siamo stati bravi a rimetterla subito a posto". Il gol subito poteva essere una mazzata terribile, ma la Fiorentina è stata ’fredda’ riuscendo a riequilibrarla proprio poco prima di tornare negli spogliatoi: "Nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla - prosegue Italiano -. Mi è piaciuta la giocata corale da cui è nato il rigore. Abbiamo messo un’ipoteca sul passaggio, ora ci giochiamo il primo posto alla fine".

Ha fatto discutere l’esclusione dall’inizio di Nzola e Beltran e Italiano la chiude così: "Qui nessuno è abbandonato o dimenticato. Nel momento in cui si va in campo si da il massimo. Beltran come gli altri ha giocato un bel secondo tempo".