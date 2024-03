Joe, il saluto di Pozzallo. Fiori, lacrime e abbracci sulle note di Narciso Parigi. E Renzi omaggia Barone

Ci hanno pensato le note di Narciso Parigi e della sua "Canzone viola" a chiudere la messa in suffragio di Joe Barone che si è tenuta ieri mattina a Pozzallo, presso la chiesa della Madonna del rosario dove 58 anni fa il dg era stato battezzato. A dare l’ultimo saluto alla salma del dirigente (che partirà stamattina da Catania con un volo privato in direzione New York) c’erano centinaia di persone. Tifosi della Fiorentina (con rappresentanti del Viola Club Valdarno), cittadini comuni, dirigenti e giocatori della squadra Pozzallo Due nonché politici e istituzioni: tutti in coda in un lungo corteo che, da Palazzo La Pira, ha raggiunto in rispettoso silenzio la basilica.

Tra i presenti, oltre alla delegazione della società (il dt Burdisso, il team manager Ottaviani e i responsabili del vivaio Angeloni e Niccolini) anche il senatore Matteo Renzi, tra i primi a conoscere Barone nel 2019 - prima del passaggio di proprietà tra i Della Valle e Commisso - e da sempre vicino al dirigente: "Barone è stato un grande amico di Firenze. Quando la Curva Fiesole canta "uno di noi", non lo fa a caso: Joe ha lavorato per cinque anni su tutti i progetti legati a quello che lui chiamava "il popolo viola" e per questo ho ritenuto che fosse giusto venire qua a salutarlo" ha raccontato l’ex sindaco, che assieme alla moglie Agnese ha fatto pervenire un mazzo di fiori coi colori sociali della Fiorentina. L’occasione è stata utile anche per tracciare un bilancio di quello che sarà l’immediato futuro del club.

"Dobbiamo ascoltare le parole di Commisso" ha aggiunto Renzi a Radio FirenzeViola: "Bisogna andare avanti e vincere un trofeo nel nome di Joe". Ad attendere il feretro fuori dalla chiesa anche i rappresentanti della Misericordia, della Società Marinara e del Vespa Club Pozzallo coi propri vessilli listati a lutto. Il corpo di Barone viaggerà adesso in direzione Stati Uniti e già domani, a Brooklyn, verrà organizzata una terza e ultima veglia funebre presso la chiesa cattolica Sacred Hearts&St.Stephan dove martedì avverrà il funerale, con successiva tumulazione presso il cimitero di Green Wood.

Andrea Giannattasio