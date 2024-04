Kayode e Parisi esterni. E Nzola torna al centro

Quello di ieri è stato un sabato di lavoro al Viola Park per la Fiorentina. L’allenamento del mattino (oggi si replica, sempre alle 11) ha segnato la ripresa della preparazione dopo il giorno di riposo concesso venerdì da mister Italiano alla squadra. Gruppo al completo e questa è senza dubbio una buona notizia. Si è visto anche Giacomo Bonaventura dopo il forfait in Conference League, causa una botta presa con la Juventus non riassorbita del tutto. La valutazione sull’impiego di Jack sarà fatta tra oggi e domattina in considerazione del fatto che l’obiettivo è averlo al 100% della forma giovedì contro il Viktoria Plzen. Nel caso dovesse essere convocato, potrebbe giocare uno spezzone della ripresa per riprendere il ritmo gara.

Ma le valutazioni da fare sono tante. Le scelte che ne scaturiranno daranno vita alla formazione titolare che Italiano opporrà al Genoa. La squadra di Gilardino non ha più niente da chiedere al campionato. In casa viola invece sarà tenuto ben a mente l’impegno europeo di giovedì. Di fronte a Terracciano i primi avvicendamenti. Torneranno Kayode (spera anche Faraoni) e Parisi sugli esterni, con Milenkovic e Ranieri che dovrebbero formare la coppia centrale.

Anche la mediana dovrebbe essere nuova di zecca, con il ritorno di Duncan fra i titolari accanto a Maxime Lopez, che buone sensazioni destò nel secondo tempo contro la Juventus, ma che in stagione non ha mai avuto continuità. A riposo Arthur e Mandragora, anche se contro il Viktoria un posto in mediana sarà di Bonaventura. In attacco i dubbi maggiori. La sensazione di partenza è che Gonzalez, Beltran e Belotti possano aver bisogno di riposare. A destra si candida così Ikoné, con Barak che dovrebbe agire alle spalle di Nzola e con Kouame a completare il tridente a sinistra. Così facendo verrebbe fuori una Fiorentina sperimentale (e con l’obbligo di vincere), ma Italiano tutelerebbe gran parte dei titolari per l’assalto al Viktoria Plzen.

Alessandro Latini