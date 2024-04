Kouame si racconta agli studenti. "Io, i sacrifici e la dieta. Mi piace la bresaola»

Continuano le attività legate al progetto "Cresciamo in viola", ieri in particolare spazio all’iniziativa "Domande di classe". 110 studenti tra 11 e 13 anni hanno vissuto una mattinata da protagonisti al Viola Park e sono stati cronisti per un giorno. Gli alunni (della scuola primaria Sauro e dell’istituto comprensivo Gandhi) si sono accomodati in sala stampa e hanno rivolto alcune domande a Christian Kouame. "Ho sempre voluto fare il calciatore, ho dedicato tutta la mia vita a questo sogno", racconta l’attaccante ivoriano, che dà anche qualche consiglio agli alunni: "Dovete sognare in grande, io ho imparato che solo con il lavoro quotidiano si possono raggiungere degli obiettivi". Il classe 1997 ha anche parlato di Joe Barone e di quelle tremende ore vissute a Bergamo: "Eravamo in camera e ci hanno chiesto di scendere, non sapevo cosa pensare, sono stato veramente male". Kouame ha poi risposto alle domade dei ragazzi. "I dolci? No, io non li mangio. Il piatto che preferisco? La pasta al pomodoro e la bresaola". Un accenno anche alla Coppa d’Africa, vinta proprio dalla sua Costa d’Avorio: "È stato bellissimo, anche perché giocavamo in casa e c’era tanta pressione".

Alessandro Guetta