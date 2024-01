La Befana si tinge di viola. In auto, pullman o treno. La spinta dell’entusiasmo. Record di tifosi a Reggio

Antivigilia di Sassuolo-Fiorentina, una partita molto importante per la squadra di Italiano e molto sentita dalla tifoseria gigliata. I viola sono reduci da tre vittorie consecutive (contro Hellas Verona, Monza e Torino), tutte per 1-0, che hanno permesso di volare in classifica e di entrare in zona Champions League. Il quarto posto attuale ha acceso l’entusiasmo in città e nella tifoseria e l’avvicinamento alla sfida con Berardi e compagni ne è la conferma.

Già da martedì infatti il settore ospiti del Mapei Stadium è andato esaurito, sabato sera (fischio d’inizio alle 20:45) dunque saranno 4.000 i tifosi gigliati presenti all’interno del settore ospiti dell’impianto di Reggio Emilia. Non solo: circa 1.000 tifosi della Fiorentina hanno già acquistato il biglietto in altri settori dello stadio, quindi saranno almeno 5.000 i sostenitori viola che vedranno dal vivo la partita di sabato sera, un dato che comunque potrà ulteriormente crescere nelle prossime ore.

In alcuni settori dello stadio possono comprare i biglietti sia i tifosi del Sassuolo che quelli della Fiorentina, quindi da oggi a sabato continuerà la vendita libera dei biglietti. La sfida con i neroverdi di Dionisi rappresenta una grande occasione per la squadra di Italiano, che cerca altri tre punti per continuare a volare in classifica. I tifosi dunque si stanno preparando ad un maxi esodo, tanti partiranno da Firenze ma non soltanto, ci sono anche altri tifosi che vivono altrove che hanno deciso di seguire la Fiorentina a Reggio Emilia per andare a sostenere Bonaventura e compagni e dare un’ulteriore spinta ad una squadra che sta ottenendo una bella striscia di vittorie consecutive. Il maxi esodo viola è quasi pronto, sabato tra Firenze e il Mapei Stadium ci saranno molte macchine e pullman che porteranno i tifosi a destinazione, circa due ore di strada (o poco più) per 90 minuti di passione.

Alessandro Guetta