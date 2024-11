La curiosità. Dieci vinte e 7 pari. La maglia viola è un portafortuna

La maglia viola sta lottando con vigore più che mai per essere di Firenze vanto e gloria, e non si tratta solo della citazione del celebre testo della Canzone Viola di Enzo Marcacci, ma di un vero e proprio dato statistico. Contro il Verona, infatti, la Fiorentina ha conseguito il 17esimo risultato utile consecutivo affrontate in maglia viola. Il bilancio si compone di 7 pareggi e 10 vittorie, di cui 6 consecutive. L’ultima sconfitta patita con la storica divisa, che i gigliati indossano dal 1929, risale allo scorso 7 aprile in occasione di Juventus-Fiorentina 1-0. Nelle successive 17 partite ufficiali disputate in maglia viola la Fiorentina non ha più perso, superando anche il “muro” delle 16 gare consecutive stabilito dalla squadra di Prandelli nel 2007, che rappresentava il record del nuovo millennio.

Sono, invece, 15 le gare di imbattibilità consecutiva in maglia viola al Franchi, dove la Fiorentina ha subito l’ultima sconfitta il 30 marzo scorso (Fiorentina-Milan 1-2). Dopo la ripresa del campionato a Como la Fiorentina disputerà ben 5 gare consecutive al Franchi in soli 15 giorni, con l’obiettivo di continuare a fare vedere che quel viola lotta ininterrottamente come raramente è successo in passato.

Roberto Vinciguerra