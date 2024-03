La curiosita’. Il mese di marzo tra i migliori per media/punti. E anche la fase realizzativa ha una impennata La Fiorentina di Italiano registra una media punti elevata in dicembre e marzo, con 7 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta in 13 partite. Buon rendimento anche in fase realizzativa, con 20 gol segnati a marzo.