La curiosità. L’ultima in salita

Il rapporto della Fiorentina nel nuovo millennio con l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A non è dei più entusiasmanti. Le sole 8 vittorie sulle 22 gare relative al “giro di boa” sono una testimonianza di come i viola stiano riscontrando delle difficoltà nell’ultimo turno della prima parte del torneo negli ultimi 24 anni. Se analizziamo poi le vittorie conseguite ci accorgiamo che i 3 punti sono stati conquistati soprattutto con squadre che occupavano gli ultimi posti e poi retrocesse come Brescia, Pescara, SPAL e Crotone, contro cui i viola hanno ottenuto l’ultimo successo in assoluto il 23 gennaio 2021, prima del pari col Verona ed il ko interno col Torino dello scorso anno. Le cose non vanno meglio quando la Fiorentina disputa in trasferta l’ultima del girone d’andata, dove i viola non perdono, comunque, dal 2009 (sconfitti di misura a San Siro dal Milan).

Le uniche due vittorie degli ultimi 25 anni, infatti, risalgono al 2015 col Chievo e al 2017 a Pescara in una gara che, comunque, venne inizialmente rimandata per neve e recuperata dopo l’inizio del girone di ritorno.

R. V.