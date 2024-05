La difficile arte di segnare. Viola coop, tutti in rete. Già 18 i nomi sul tabellino: "Ma con uno da 30 gol...»

L’ha mascherata dietro a un sorriso e a un fiume di aggettivi con i quali ha elogiato un’intera squadra che si è messa al suo servizio riuscendo a sopperire alle emergenze. Eppure la sensazione è che Vincenzo Italiano, nel bilancio di fine stagione sul rendimento dei suoi giocatori in zona rete, più che la cooperativa del gol avrebbe desiderato un centravanti "da 30 reti", come lo ha dipinto il tecnico. Aggiungendo che "lo avessimo avuto, staremmo parlando di un’altra cosa". Acqua passata, ormai: nessun intento di far polemica. Quello che ora conta è che, per le ultime tre gare di campionato e per la finale di Conference, la Fiorentina continui ad essere quella macchina che dopo 53 gare stagionali è riuscita ad arrivare in fondo al torneo europeo, a un passo dall’ultimo atto di Coppa Italia e in corsa in campionato, per una competizione Uefa. Il massimo che a inizio anno l’allenatore potesse desiderare, al netto di un attacco stravolto che ha salutato una coppia da 30 reti come Jovic e Cabral e che, in fasi diverse, ha visto arrivare Beltran, Nzola e Belotti ( 18 gol totali).

A dare una mano nel momento del bisogno tuttavia ci ha pensato ogni singolo elemento della squadra, se si pensa che grazie alla rete siglata lunedì da Arthur il numero di marcatori diversi in casa Fiorentina è salito fino a quota 19, 18 contando solo la Serie A: prendendo come metro di paragone le rispettive leghe, si nota come quella viola sia - dopo il Newcastle in Premier, fermo a 19 - la squadra tra i top-5 campionati d’Europa che ha visto esultare più giocatori in rosa, davanti perfino a corazzate come Bayern, Inter e Barça (a quota 17). Solo una volta nella sua storia la Fiorentina ha avuto più giocatori differenti in gol in una singola annata, ovvero 21 nel 2014/15. Italiano non avrà avuto il tanto auspicato bomber, è vero, ma può ritenersi lo stesso soddisfatto?

Andrea Giannattasio