La femminile. Poule scudetto. Oggi il Sassuolo

Inizierà oggi alle 15 da Sassuolo l’avventura della Fiorentina Femminile nella poule scudetto. La formazione di De La Fuente, reduce dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia, affronterà in trasferta le neroverdi, già battute due volte nel corso della regular season e, sulla carta, con l’Inter la squadra più abbordabile nella fase playoff. Eppure il tecnico non si fida: "Giocando solo con le prime i punti peseranno di più" il pensiero dell’argentino, pronto a schierare l’undici migliore. In vista del primo match casalingo delle finali al Viola Park (quello del 24 marzo con l’Inter), la Fiorentina ha lanciato il pack "Final 4" che permetterà di acquistare a un prezzo ridotto un mini-abbonamento per le 4 gare interne: prezzi da 10 a 24 euro.

A.Gian.