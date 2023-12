La Fiorentina appaia il Napoli in classifica e coltiva ambizioni europee. Djuric perdona, Beltran no: e i Viola sognano

fiorentina

1

verona

0

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 7; Kayode 6, Martinez Quarta 5 (27’ st Milenkovic 6), Ranieri 5.5, Biraghi 5.5; Maxime Lopez 5 (1’ st Arthur 6), Mandragora 5.5 (40’ st Mina sv.); Ikone’ 5, Beltran 6.5, Sottil 5 (1’ st Kouame 6); Nzola 5.5 (1’ st Barak 6). Allenatore: Italiano 6.5

VERONA (4-3-3): Montipo’ 6; Tchatchoua 6, Hien 6.5, Magnani 6 (1’ st Amione 6), Terracciano 6; Suslov 6.5 (17’ st Dawidowicz 6), Hongla 6.5, Folorunsho 6 (39’ st Mboula sv.); Ngonge 6, Djuric 4 (17’ st Henry 6), Lazovic 5.5 (30’ st Saponara 6) Allenatore: Baroni 5.5

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno 5.5

Rete: 33’ st Beltran

Note: Prima del fischio di inizio è stato ricordato l’ex giocatore Antonio Juliano. Al 2’ pt Terracciano para un rigore a Djuric. Spettatori paganti: 26.311 Incasso: 479.051 euro. Ammoniti: Terracciano, Biraghi, Barak, Dawidowicz. Angoli: 5 a 1 per il Verona. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

"Abbiamo iniziato male, poi abbiamo preso le misure e abbiamo trovato un gol vincendo una gara dove forse meritavamo meno".

Così un onesto Vincenzo Italiano commenta la vittoria dei Viola sul Verona. Tre punti che permettono alla Fiorentina di appaiare il Napoli, a ridosso delle migliori in classifica e un piede in Europa. "L’Hellas è una squadra temibile, con gli attaccanti che ha ti mette in difficoltà specie quando da’ la palla a Djuric - ha aggiunto Italiano- . Dopo il primo tempo abbiamo cercato di modificare qualcosa, abbiamo subito meno e dobbiamo fare tesoro di quanto avvenuto oggi". I veneti si devono mangiare le mani in particolar modo per la prima parte di match dove hanno sempre la meglio su Biraghi e compagni ma senza concretizzare. Per la squadra di Baroni una sconfitta pesante che complica i piani salvezza.