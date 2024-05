La formazione anti Bruges. Da Nico a Beltran e Belotti. Italiano punta tutto sui big. Torna anche Bonaventura

E adesso, per sognare già una prima fetta del viaggio-premio ad Atene, toccherà ai migliori. Ai titolari, ovvero a gran parte di quegli elementi che domenica sera, nella scorpacciata di gol andata in scena contro il Sassuolo, sono rimasti in panchina per tutta la partita o hanno giocato solo nel secondo tempo. Le scelte effettuate da Italiano nell’undici di partenza che ha avuto la meglio sulla squadra di Ballardini non lasciano troppo spazio alle interpretazioni: tutti quei big risparmiati domenica saranno in campo dal 1’ domani. A costo di stringere i denti e di fare gli straordinari.

Nella formazione titolare anti-Bruges si rivedranno in un colpo solo Terracciano tra i pali, Biraghi, Dodo e Milenkovic in difesa (nella speranza che il serbo abbia archiviato la serataccia vissuta a Bergamo la settimana scorsa), Bonaventura a centrocampo oltre a Beltran, Gonzalez e Belotti in attacco. Tutto il potenziale migliore in campo, dunque, per dare subito un segnale forte e chiaro alla formazione capolista del campionato belga e privare a indirizzare nei 90’ del Franchi la qualificazione. Solo buone notizie, per il resto, in arrivo dal Viola Park: il primo allenamento della nuova settimana verso la sfida di Conference ha permesso a Italiano di ritrovare in gruppo da subito sia Rolando Mandragora che Nzola.

Il centrocampista, fuori dai giochi nell’ultimo match di campionato in seguito a una botta alla schiena, ha ripreso ad allenarsi coi compagni e, pur non essendo al 100% della condizione, punta a essere disponibile per la semifinale di domani. Discorso diverso invece per l’angolano, che dopo aver risolto i suoi problemi di natura personale ha effettuato la prima seduta in gruppo dopo una lunga fase ai margini della rosa e conta di tornare tra i convocati a tre settimane esatte dall’ultima volta. Con l’obiettivo, possibilmente, di rimanerci.

Andrea Giannattasio