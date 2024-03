LA FORMAZIONE. Quarta non recupera e resta a casa: tocca ancora alla coppia Milenkovic-Ranieri

L’allenamento di ieri al Viola Park non è servito per togliere dubbi rispetto a quelli che saranno i titolari domani sera all’Olimpico Grande Torino. Le certezze restano legate ai tre indisponibili. Christensen sta recuperando dopo la regolarizzazione in artroscopia del menisco del ginocchio destro. Kouame è tornato a casa dopo il ricovero in ospedale e sta smaltendo il virus malarico che si è manifestato la scorsa settimana. Infine Quarta, anche lui dimesso dopo la colica renale patita alla vigilia della sfida contro la Lazio. Per lui ancora qualche giorno di riposo, tornerà ad allenarsi all’inizio della prossima settimana.

In difesa dunque non ci sono alternative alla coppia Milenkovic-Ranieri, chiamati agli straordinari quando siamo all’inizio di un ciclo infernale di partite. Le rotazioni di Italiano terranno conto della sfida europea di giovedì contro il Maccabi Haifa e soprattutto della terza gara settimanale contro la Roma (domenica alle 20.45). All’orizzonte dunque arriveranno chance, ad esempio, anche per Faraoni e Parisi sugli esterni. In mediana si va verso il ritorno di Duncan in coppia con Arthur. In attacco il rebus è totale, perché adesso le alternative ci sono. Ikoné reclama una maglia, presupporrebbe il trasloco di Gonzalez a sinistra e la panchina per Sottil. L’asse centrale potrebbe rimanere invariato: Beltran e Belotti in questo momento assicurano tanto a Italiano. Con Bonaventura che potrebbe partire dalla panchina.

Ale.Lat.