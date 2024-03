La gara della Femminile contro la Juventus. Poule scudetto amara. Quarta sconfitta di fila

JUVENTUS

4

FIORENTINA

0

JUVENTUS (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Gama, Lenzini, Calligaris, Boattin; Grosso, Caruso (63’ Gunnarsdottir); Thomas (63’ Cantore) (75’ Bonansea), Echegini (75’ Garbino), Beerensteyn; Girelli (83’ Nystrom). All. Zappella

FIORENTINA (4-2-3-1): Baldi; Erzen (75’ Toniolo), Georgieva, Tortelli, Faerge; Severini (83’ Cinotti), Johannsdottir (64’ Mijatovic); Janogy, Boquete, Longo (75’ Lundin); Hammarlund (64’ Bellucci). All. De La Fuente

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa

Reti: 10’ Grosso, 13’ Echegini, 55’ Echegini, 63’ Echegini.

Note: ammonite Longo e Bonansea.

BIELLA - Prosegue il momento no della Fiorentina Femminile, ko per 4-0 sul campo della Juventus e giunta così alla quarta sconfitta consecutiva in una Poule Scudetto che sta regalando poche soddisfazioni alle ragazze di De La Fuente (nella foto). Partita senza storia, indirizzata già dopo dieci minuti da un gran gol di Grosso, bissato poco dopo dal primo sigillo di Echegini, che alla fine metterà a segno una tripletta mortifera per la Fiorentina. La squadra di De La Fuente non è mai stata in grado di reagire e la Juventus ha vendicato la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia.

La buona notizia per la Fiorentina arriva dalla sconfitta dell’Inter che resta a nove punti di distanza. Difendere il terzo posto è fondamentale per tornare in Champions League. Il campionato si ferma per gli impegni della Nazionale, riprenderà il 20 aprile con Fiorentina-Roma. Poi mancheranno altre quattro giornate e la finale di Coppa Italia con le giallorosse.

Alessandro Latini