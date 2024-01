La gara di domani a Reggio Emilia. Col Sassuolo scelte obbligate. E Milenkovic "sposa» Firenze

Vigilia di Sassuolo-Fiorentina, partita in programma domani sera (ore 20:45) al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra continua ad allenarsi al Viola Park, stamani ci sarà la rifinitura. Beltran è favorito su Nzola per il ruolo di centravanti. Ikoné e Brekalo sono gli unici due attaccanti esterni a disposizione di Italiano, che di fatto si trova con le scelte obbligate. Il tecnico viola dunque dovrà decidere se puntare effettivamente sui due esterni a disposizione e poi gestire il loro minutaggio oppure adattare altri giocatori in quella zona di campo, a meno che non decida di cambiare il modulo. Situazione molto diversa per quanto riguarda i difensori centrali. Per quel ruolo Italiano può scegliere, perché Ranieri (reduce dal gol-vittoria contro il Torino) va verso una maglia da titolare e la stessa cosa vale per Milenkovic, favorito su Quarta.

Proprio il difensore serbo ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A, all’interno della rubrica "Campioni del Made in Italy". Il classe 1997, alla settima stagione con la maglia viola, ha ripercorso la sua storia. "Ho dedicato una parte enorme della mia vita al calcio. Sono arrivato a Firenze giovanissimo, all’inizio è stato un po’ difficile cambiare paese, lingua e vivere lontano dalla mia famiglia - ha detto Milenkovic -, ma poi questa città mi ha fatto sentire a casa rendendo tutto più facile. Piazzale Michelangelo è uno dei miei posti preferiti, mi piace andarci perché la vista è bellissima. In Italia, inoltre, il cibo è fantastico. Il mio piatto preferito? Bistecca alla fiorentina".

Alessandro Guetta