La giornata particolare di 16mila tifosi. Cori e non solo. Maglie speciali e gli striscioni

Salire i gradoni del Franchi questa sera sarà un po’ diverso. Da una parte la voglia di mettersi alle spalle un paio di giorni da incubo, dall’altra quella di continuare a omaggiare Edoardo Bove e la Fiorentina. Il centrocampista viola sta meglio, seguirà la gara in televisione. Ha spinto i compagni a tornare subito in campo dopo il malore che lo ha colto domenica sera contro l’Inter. Il peggio è passato.

Ricordo fresco, nella testa della squadra e del pubblico. In tanti di quelli che erano sugli spalti domenica sera torneranno al proprio posto. Il gelo calato sul Franchi tre giorni fa è difficile da dimenticare. Al momento sono circa 16.000 gli spettatori attesi, alla fine ce ne potrà essere qualche centinaio in più. La quota però sarà grossomodo questa. Da Empoli gli ultras hanno comunicato da giorni che diserteranno la trasferta a causa dei pochi posti a disposizione nel settore ospiti che avrebbero imposto delle scelte. Qualche tifoso azzurro ci sarà comunque.

L’attesa è per capire che tipo di omaggio la Curva Fiesole vorrà rendere a Edoardo Bove. Scontato un gesto d’affetto e di vicinanza, anche perché fin dalla prima ora una delegazione della curva ha raggiunto l’ospedale di Careggi. Non solo per confortare i compagni di squadra ma anche per portare il primo striscione ("Forza Edoardo, Firenze è con te!") che poi è stato trasferito nella camera del ragazzo. Anche la squadra - ora che il peggio è passato e ha deciso di giocare una partita che poteva essere rinviata - sicuramente porterà in campo la maglia numero 4 dello sfortunato compagno.

In queste ore tutti quelli che ci hanno potuto parlare lo hanno invitato a un pronto recupero. Uno sprone più che altro, perché se dipendesse da lui sarebbe già da questa sera al fianco dei suoi compagni. Con quel solito sorriso, la voglia di combattere e non arrendersi mai. Sono le qualità che hanno apprezzato tutti dentro e fuori il Viola Park. Stasera e nelle prossime partite la Fiorentina giocherà per Edoardo. Poi si vedrà.

Alessandro Latini