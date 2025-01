La partita dei tifosi. Che vittoria al Tar. A Monza ora si può

Ci saranno anche i tifosi viola residenti a Firenze e provincia lunedì sera all’U-Power Stadium di Monza. Il ricorso d’urgenza presentato giovedì al Tar della Lombardia da alcuni rappresentanti del tifo organizzato della Fiorentina ha avuto - come nelle previsioni - esito positivo (il responso è arrivato nella mattinata di ieri) e di conseguenza la società brianzola, contrariamente a quello che era stato il divieto stabilito dalla Prefettura locale, ha subito comunicato la nuova disponibilità di tagliandi per il settore ospiti, che stavolta riguarderà anche la larga fetta di sostenitori gigliati in un primo momento tagliati fuori.

Si tratta, nello specifico, non di una cancellazione del provvedimento bensì di una sospensiva (a metà febbraio ci sarà un’udienza che dovrà far chiarezza sulla natura del divieto imposto dal prefetto Palmisani, che faceva riferimento a un’ipotetica "gara a rischio" a seguito dei cori razzisti scanditi all’indirizzo di Vlahovic nel match contro la Juventus) ma quello che conta è che nell’appuntamento che per la Fiorentina dovrà certificare un cambio di passo dopo il solo punto raccolto nelle ultime quattro gare di campionato ci sarà anche lo zoccolo duro della tifoseria (il ricorso era stato presentato da tutte le sigle delle associazioni del tifo: Accvc, Atf e Solo Viola): "Si tratta della vittoria del buon senso, per una volta" ha spiegato Federico De Sinopoli - leader dell’Atf - a Radio FirenzeViola.

"E’ già ripresa la vendita dei biglietti e la speranza è che ci possano essere svariate centinaia di tifosi al seguito della squadra, cosa che invece fino a venerdì mattina non avremmo potuto prevedere".

La sensazione è che per la gara contro i biancorossi saranno presenti oltre mille sostenitori viola: un numero tutto sommato molto alto, contando che la partita si giocherà di lunedì sera e che la trasferta non sarà troppo agevole.

Andrea Giannattasio