La partita della Primavera al Viola Park contro l’Atalanta. Poker nerazzurro, baby viola ko

FIORENTINA

1

ATALANTA

4

FIORENTINA: Tognetti; Maggini (60’ Vigiani), Biagetti (40’ Sadotti), Romani, Fortini; Gudelevicius (60’ Ofoma), Harder, Vitolo (84’ Deli); Sene (84’ Presta), Caprini, Rubino. All. Galloppa

ATALANTA: Pardel; Tornaghi, Comi, Ghezzi; Guerini, Colombo, Manzoni (88’ Capac), Riccio (71’ Bonanomi), Armstrong; Fiogbe (83’ Castiello), Vavassori (88’ Cassa). All. Bosi

Arbitro: Vogliacco di Bari.

Reti: 2’ Manzoni. 22’ e 88’ Vavassori, 58’ Riccio, 65’ Caprini.

FIRENZE - Ancora un pesante stop al Viola Park per i baby di Galloppa, sono capitolati 4-1 con l’Atalanta, dopo una gara in cui sono state tante le chance sprecate per ridurre un passivo che già prima della mezz’ora era fatto pesante. A indirizzare la gara dopo soli 120 secondi ci ha pensato il gol di Manzoni su assist di Vavassori, che dopo 20’ ha trovato il bis. Al 40’ Biagetti è stato costretto al cambio per un guaio fisico. La ripresa è così servita solo per il tris ospite con Riccio, per il gol della bandiera di Caprini e il poker della Dea messo ancora a segno da Vavassori. Fra 4 giorni con i granata servirà un’altra Fiorentina.

Andrea Giannattasio