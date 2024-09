La partita di domenica. Esodo viola verso Bergamo. Già polverizzati 800 biglietti

Con il cammino della Fiorentina in campionato riparte anche quello dei tifosi, sempre e comunque al seguito della squadra di Palladino. La trasferta di Bergamo è ormai diventata da qualche anno una di quelle da cerchiare con la matita rossa. Stavolta poi la sfida con la Fiorentina coincide anche con la riapertura della Curva Sud Morosini, dopo il restyling dell’ultimo periodo. In quella stessa curva è presente pure il nuovo settore ospiti. Cadono dunque limitazioni e restrizioni (nello scorso campionato ai tifosi in trasferta erano riservati circa 500 biglietti). Ecco che i tagliandi a disposizione dei tifosi viola sono ora 1.300.

L’impressione è che alla fine il settore ospiti possa essere saturo, con ancora tre giorni pieni a disposizione. Il primo dato parla di 800 tagliandi polverizzati in poche ore. C’è voglia di stare al fianco della Fiorentina anche in questa fase nella quale si sta cercando di lanciare un nuovo ciclo. L’unica altra trasferta prima della nuova sosta sarà ad Empoli. Poi tre gare interne con Lazio, Milan e The New Saints in Conference.

Ale.La.