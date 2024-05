La partita di venerdì sera. Match point Europa col Napoli. Debutterà la nuova maglietta

Il primo traguardo - il minimo - ovvero quello della conferma nella prossima Conference, è lì, a portata di mano. E anche di questo Italiano ha discusso coi suoi giocatori ieri mattina, quando la Fiorentina dopo il successo col Monza è tornata in campo (con tanti Primavera aggregati ai grandi) per preparare la delicata sfida di dopodomani col Napoli. In palio ci sono tre punti che, ancor prima di Atene, potrebbero intanto garantire a Biraghi e soci la qualificazione all’Europa minore, in attesa di capire se sempre tramite il campionato sarà possibile tentare la scalata per raggiungere la Lazio, settima a quota 59 punti ma con una gara in più rispetto ai viola (un aggancio vorrebbe dire Europa League).

La sfida di venerdì sarà anche l’occasione per svelare la nuova divisa da gioco per la stagione 2024/25: la società sfrutterà l’ultima giornata casalinga per mostrare il primo kit da gara, una divisa che dovrebbe avere un richiamo vintage (in stile anni ’90) con scollo a V e colletto e che sarà messa in commercio già da venerdì mattina.

A.Gian.