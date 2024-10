La prima dei bomber contro una big. Dalle tensioni ai complimenti. Gud-Kean, coppia alla prova

L’idea è quella di aggrapparsi a loro, un po’ come sognato per tutta l’estate. Moise Kean e Albert Gudmundsson si stanno studiando e conoscendo. I primi approcci sono stati anche pepati. La ‘discussione’ sul chi dovesse battere il secondo rigore contro la Lazio è andata in scena a livello pubblico. Il chiarimento c’è stato invece in privato. Se qualcun altro può soffrire la personalità del numero 10 islandese, Moise senz’altro no. Anzi, i due si stanno piacendo. L’attaccante della Nazionale è stato il primo ad accogliere Gud, piombato come una sorta di ciclone nel gruppo viola.

Dopo la partita di giovedì vinta contro i New Saints, lo stesso Kean ha avuto parole d’elogio nei confronti del compagno. "E’ un grande giocatore, ci intendiamo perfettamente. Siamo una bella squadra e ora ci stiamo conoscendo meglio". Messaggio importante, adesso atteso alla riprova del campo. La sfida di stasera contro il Milan è la prima contro una big.

A Empoli sono rimasti entrambi a secco, giovedì hanno contribuito col loro ingresso a cambiare la partita di coppa. Ora però cercano una notte di quelle capaci di far sognare Firenze. Kean ha già segnato 5 gol, Albert è fermo alla doppietta di rigore con la Lazio. Il duello contro Tomori e Gabbia sarà un banco di prova. Soprattutto per Gud che avrà la libertà di svariare per trovarsi la posizione migliore in campo. E chissà, magari servire a Moise proprio l’assist vincente.

Alessandro Latini