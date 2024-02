La prima gara del Torneo di Viareggio. Under 18, Stella Rossa travolta. Papalato: "Vogliamo il trofeo»

È iniziata con il piede giusto l’avventura della Fiorentina Under-18 al Torneo di Viareggio. I viola, nella loro prima uscita della fase a gironi, hanno superato per 4-1 al Viola Park la Stella Rossa e sono volati in testa al raggruppamento assieme ai nigeriani del Beyond Limits, che hanno superato a loro volta 6-0 la Carrarese.

Una gara dominata quella disputata sul sintetico del "Davide Astori" dalla formazione di Papalato, brava a portarsi in vantaggio al 12’ con Ofoma su un tracciante di Spaggiari per poi scatenarsi nella ripresa con un tris di reti in 16’: prima ha raddoppiato Deli in diagonale, poi poco dopo l’ora di gioco, è arrivato il bis di Ofoma che ha preceduto di soli 4’ il poker siglato da Cuomo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Di Tuker, di testa, il gol della bandiera della Stella Rossa. "Il nostro obiettivo è quello di vincere la Viareggio Cup" ha spiegato Papalato. "Non è semplice ma daremo tutto per riportare a Firenze un trofeo che manca da tanto tempo". Domani alle 15, sempre Fiorentina-Carrarese.

Andrea Giannattasio